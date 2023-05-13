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“Renkler paylaştıkça çoğalır”... 30 sanatçı Şampiyon Melekler için çiziyor...

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LTB ile “Another World is Possible” iş birliğinde “Renkler paylaştıkça çoğalır” çalıştay ve sergisi düzenleniyor. Etkinlikte 30 sanatçı ‘Şampiyon Melekler’ için çiziyor. Etkinlikten elde edilecek gelir Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.
“Renkler paylaştıkça çoğalır”... 30 sanatçı Şampiyon Melekler için çiziyor...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile “Another World is Possible” iş birliğinde “Renkler paylaştıkça çoğalır” çalıştay ve sergisi Lefke Hanı’nda düzenleniyor.

Lefke Hanı’nda yer alan ve saat 18.00’e kadar devam edecek çalıştay kapsamında üretilecek tablolar, minimum bin TL’den satılacak; elde edilecek gelir Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

“Another World is Possible” Kıbrıs Temsilcisi Gülsün Karadayı önderliğinde düzenlenen etkinliğe KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Suriye, İsveç, İngiltere ve İran’dan 30 sanatçı katılıyor.

LTB orkestrasının bazı mensupları da etkinlikte müzik dinletisi sunuyor.

Çalıştay boyunca ortaya çıkan eserler 16-18 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Serginin açılışı 16 Mayıs Salı günü saat 18.30’da yapılacak.

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