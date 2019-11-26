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“Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında konferans düzenleniyor

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“Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında konferans düzenleniyor
“Renklerin Çeşitliliği” projesi kapsamında konferans düzenleniyor

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) işbirliğiyle 30 Kasım’da “Akademide Çeşitlilik Konferansı” düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek konferans 9.30’da başlayacak. Konferans, açılış konuşmalarının hemen ardından, Oxford Üniversitesi’nden Dr. Clara Barker "Akademide Çeşitlilik" adlı konuşması ile devam edecek.
Akademide Çeşitlilik Konferansı’yla, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimini sağlamak ve toplumdaki farkındalığı arttırarak cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelli yaşanan ayrımcılıkların azaltması hedefleniyor.
Konferans ücretsizdir ve konferansta Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye simültane çeviri hizmeti sunulacak. Açılış konuşmaları esnasında Türkçe işaret dilinde çeviri de sağlanacaktır. Konferansa tam gün katılım gösteren katılımcılara katılım belgesi verilecek.
Konferans mekanına Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük otobüs durağından saat 08:30’da ve Lefkoşa Otobüs Terminali’nden de 07:30’da ücretsiz otobüs kaldırılacak. 

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