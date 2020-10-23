Renkli Beslenmenin Önemine Dikkat !

‘’Eat the rainbow’’ yani ‘’Gökkuşağını ye’’ adlı renkli beslenmeyi benimseyen beslenme tarzını daha önce duymuş muydunuz? Bitkiler renklerini içerdikleri fitokimyasallardan alır. Fitokimyasallar ise bitkilerde doğal olarak bulunan biyolojik olarak aktif kimyasal bileşiklerdir ve sağlığımızı koruyucu ve geliştirici etki göstermektedir. Beslenmenizde renk çeşitliliği sağladığınızda her biri farklı etkiye sahip bu fitokimyasallardan en iyi şekilde yararlanmış olacaksınız.

Hangi renkler ne işe yarıyor buyurun bakalım:

Kansere karşı: KIRMIZI

Meksika fasulyesi, kırmızı elma, vişne, kiraz, kırmızı biber, domates, çilek, karpuz, nar, kırmızı soğan gibi kırmızı renkli besinlerde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan likopen bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor.

Güzel bir cilt ve saçlar için: MOR

Patlıcan, mürdüm eriği, böğürtlen, incir, üzüm, lahana, karadut gibi mor renkli besinlerde bulunan ve güçlü bir antioksidan olan antosiyanin serbest oksijen radikellerini etkisiz hale getirerek hücre hasarını önlüyor ve kansere ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Aynı zamanda cildi ve saçları güzelleştiriyor ve yaşlanmayı geciktiriyor.

Göz sağlığı için: SARI&TURUNCU

Mandalina, havuç, malta eriği, portakal, limon, kayısı, şeftali gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde bulunan karotenoidler göz ve cilt sağlığını geliştiriyor aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Güçlü bir bağışıklık için: YEŞİL

Ispanak, salatalık, maydanoz, misket limonu, kabak, kuşkonmaz, yeşillikler, avokado, kivi, yeşil elma, bezelye gibi yeşil renkli besinler yüksek lif, yüksek C vitamini ve klorofil içeriği sayesinde bağırsak sağlığını geliştiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor ve karaciğeri arındırıyor.

Enfeksiyona karşı: BEYAZ

Karnabahar, turp, sarımsak, soğan, mantar, lahana gibi beyaz renkli besinlerde bulunan antoksantin enfeksiyonlardan koruyor ve kötü kolesterolü düşürerek kalp-damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.