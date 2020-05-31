Res-Bir Destek Paketinde Eşitlik ve Adalet İstedi

Res-Bir, ülkede 2000 işyeri ve yaklaşık 20 bin kişiye geçim sağlayan restoran sektörünün sıkıntılarla boğuştuğunu ifade ederek, hükümete, “TC’den sağlanan mali katkıyı eşitlik ve adalet ilkesine uygun kullanma” çağrısı yaptı.

RES-BİR yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin etten tırnaktan keserek yaptığı yardımların, reel sektörü ayakta ve hayatta tutmadan, haksız rekabeti sonlandırmadan bazı kesimleri ve zümreleri daha da zengin yapacak şekilde kullanılması halinde camia olarak en sert şekilde tepki gösterecekleri kaydedildi.

RES-BİR Yönetim Kurulu adına Başkan Salih Kayım yaptığı açıklamada; KKTC halkının yanında olduğunu her konuda hissettiren TC yetkililerine teşekkür ederken, yardımların büyük bölümünün kamu maliyesindeki açıkların kapanmasına kullanılacağını geriye kalan kısmın tüm reel sektörü ayakta ve hayatta tutacak şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya aktarılması gerektiğine işaret etti.

Kayım, şöyle dedi:

“Gelecek olan destek, tüm reel sektörü ayakta ve hayatta tutacak şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra piyasaya aktarılmalıdır. Bu çok değerli kaynak, reel sektördeki haksız rekabeti ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmadan kullandırılacak olursa, maalesef sadece bazı kesimleri ve zümreleri daha da zengin yapacak.

Toplumun geneline bir yarar sağlamayacağı gibi, herhangi bir katma değer sağlamadan da kaybolup gidebilecek.”

Salih Kayım, turizmin olmadığı, öğrencilerin ülkelerine döndüğü, Güney sınır kapılarının da kapalı olduğu bu süreçte özellikle elektrik-personel-dovize endeksli kira ve yatırımlar gibi sabit giderlerin yüksek olduğu sektörün ayakta durmasının mümkün görülmediğini belirtti.

Res-Bir Başkanı Kayım şöyle devam etti:

“İşletmelerin faaliyet göstermeye başlaması ile işyerlerini açamayan, açılımın üzerinden bu kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen kapatan birçok meslektaşımız mevcut iken;

Türkiye Cumhuriyeti’nin etinden tırnağından ayırarak ülkemize gönderdiği destek paketinin tüm sektörlere eşit ve adil dağılımı sağlayacak düzenlemeler yapılarak kullandırılması hayati önem arz diyor.

Bu nedenle ülkemizin markalaşmasına, imajına ve istihdamına büyük katkı sağlayan sektörümüz, ülkemizin üreten ve katma değer sağlayan sektörlerinin başında gelerek, ekonomimize büyük katkı sağlayan RES-BİR olarak bizler tüm camiamızla birlikte hükümeti yakından izlemeye ve uyarmaya devam edeceğiz.”