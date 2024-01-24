Res-Bir: İflas Edeceğiz!

"Acil önlem alınmazsa işletmelerimiz batma noktasına gelecektir. Şu anki durum Restorantları güneyden et almaya zorlamakta ve kaçacakçılığa teşvik etmektedir"

Uzun zamandır dile getirmiş olduğumuz fahiş et fiyatları ile ilgili durum yeni yıl itibarı ile işin içinden çıkılmaz bir hal almıştır. An itibarı ile hayat pahalılığının çok üzerinde gelen zamlarla restorantların faaliyetlerini sürdürebilmek için uygulaması gereken fiyat halkımızın alım gücünün üzerindedir.

Acil önlem alınmazsa işletmelerimiz batma noktasına gelecektir. Şu anki durum Restorantları güneyden et almaya zorlamakta ve kaçacakçılığa teşvik etmektedir. RESBİR olarak tüm yetkililerle görüşme girişimleri gerçekleşmiştir. Görüşmeler sonucundaki sonuçları ve alacağımız tavrı şeffaflıkla halkımız ile paylaşacağız.

Yöneticilerimizi bu içinden çıkamayacak hale gelen bu sorunlarla ilgili çözüm bulmak için derhal harekete geçmeye çağırır, aksi halde tepkimizin sert olacağını şimdiden kamuoyuna duyururuz.

RES-BİR