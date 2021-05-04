RES-BİR, Pazar günleri kapanmanın bulaşı arttırdığını savunarak açılım talep etti

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği bir açıklama yayınlayarak Pazar günlerinin açılmasını talep etti.

Res-Bir'in açıklaması şu şekilde:

03/05/2021

SAĞLIK ÜST KURULUNA;

LEFKOŞA

Sağlık üst kurulumuzun değerli üyeleri, işletmelerimizin dış mekanlarını açmamıza izin vereli aşağı yukarı iki ay oldu.

Mekanlarımızı açtığımızda vakalar günlük 70/80ler civarıydı. Şu an vakalar 30lu rakamlara geriledi.

Bize göre ülkenin genelini açmanın ve bunun neticesinde belirli yerlerde yığılmanın önüne geçmenin meyvelerini topluyoruz.

Yapılan açıklamalardan edindiğimiz bilgilerde bulaş şu an daha çok evlerde aile bireyleri arasında gerçekleşmekte. Biz bunun da sebebini bir yıldır kapalı kalan halkımızın halen daha akşamları ve pazarları açık alanda oturmak için bile restaurantlara, cafelere ve barlara gidemeyişinden dolayı özellikle pazarları ve akşamları evlerde kapalı ortamda toplanması olduğuna inanıyoruz.

Değerli sağlık üst kurulu üyeleri; sizlerden ricamız Pazar günleri de dahil olmak üzere işyerlerimizin açılış ve kapanış saatlerini sabah 07:00 ile akşam 23:00 olarak tekrar düzenlemenizdir.

SAYGILARIMIZLA,

Res-BİR YÖNETİM KURULU

Halktan da bazı tepkiler geliyor

Haftanın 6 günü çalıştıklarını belirten özellikle özel sektör çalışanlarının bir kısmı ise haftalardır pazar günü kapanmanın adaletsizlik olduğunu savunarak her gün,denetimli açılma talep ediyor ve işlerini halledememekten,ihtiyaçlarını karşılayamamaktan yakınıyor