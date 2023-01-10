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Res-Bir: Plastik poşet ve malzeme kısıtlaması paket servis sektörünü ortadan kaldırır

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Res-Bir: Plastik poşet ve malzeme kısıtlaması paket servis sektörünü ortadan kaldırır
Res-Bir: Plastik poşet ve malzeme kısıtlaması paket servis sektörünü ortadan kaldırır

Res- Bir Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Birlik Başkanı Arif Bayraktar, “Pandemi ve sonrası dönemde en çok etkilenen sektör olan hizmet sektörünün yaralarını sarmadan her kalemde hızla artan maliyetlerle iş yapamaz hale geldiğini” belirtti. Bayraktar, şu ifadelerde bulundu:

“Özellikle et ürünlerine gelen fahiş zamlardan dolayı menülerimize sürekli şekilde yapmak zorunda kaldığımız fiyat düzenlemeleri müşteri sayımızı azaltmaktadır. Dünyada uygulanan standart restoran kar oranlarının çok altında kalmamıza rağmen dar ve orta gelirli insanların artan fiyatlarla en yaygın sosyalleşme aracı olan restoranlara ulaşamaması sektörümüzü zora sokmuştur. Artan maliyetlerin çok cüzi kısmını yansıtmamızın sonucu olarak birçok sektör temsilcimiz batmanın eşiğine gelmiş veya zar zor ayakta kalmaya çalışmaktadır.”

 

- “Beklenti ve talebimiz; et ithalatı için gerekli adımların hızla atılmasıdır”

RES-BİR Başkanı Bayraktar, “Yem fiyatlarına gelen zamlar sonrasında artan et fiyatlarının sektörün en önemli sorunu haline geldiğini” belirterek, “Bu tartışmalarda çoğu zaman hayvan üreticileri ile karşı karşıya getirilmek bizleri derinden üzmektedir. Bu ülkenin üreticisi restorancıların karşıtı değil, paydaşıdır. Aynı topraklarda ekmek kavgası verdiğimiz hayvancılara bu zor dönemde devlet destek çıkmalı ve korkunç rakamlarda olan kaçakçılığa son verilmesi için radikal adımlar atılmalıdır” dedi.

“Ancak kısa vadede, kısıtlı miktarda ve devlet kontrolünde üreticiyi de zorda bırakmayacak yöntemlerle et ithalatı zaruri hale gelmiştir” diyen Bayraktar, “Daha önceki yıllarda Toprak Ürünleri Kurumu aracılığı ile bu yöntem denenmiş ve piyasaya belli oranda rahatlama gelmiştir. Yine birçok ülkede ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de de vatandaşın ete erişimi adına bu yönteme gidilmiştir. Beklenti ve talebimiz et ithalatı için gerekli adımların hızla atılmasıdır. Başbakan Ünal Üstel ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un etin ucuzlayacağına gerekirse et ithalatına gidileceğine dair verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Bunu hem sektörümüz için hem de evine kıyma dahi götürmeye güçlük çeken yurttaşımız adına talep etmekteyiz” ifadelerinde bulundu.

-“Plastik ürün kullanımında kısıtlama paket servis sektörünü bitirecektir"

Res-Bir Başkanı Bayraktar, açıklamasında, “Hükümetin tüm bu zorluklara ilaveten derhal yürürlüğe sokmaya çalıştığı plastik ürünlerin kısıtlanmasına yönelik adımı sektörümüzün önemli bir parçası olan paket servis sektörüne öldürücü vuruş yapabilecek derecede tehlikelidir” diyerek uyarıda bulundu.

Yaşanan küresel çevre sorunları sonrasında tüm dünyanın plastik ürünlerin kullanımını kısıtlayacak düzenlemeler yaptığını ancak bunu yaparken bir takvim çerçevesinde ve muadil ürün kullanımının üretim ve tedariki için teşvikler uyguladığını belirten Bayraktar, “Örneğin Güney Kıbrıs’ta 5 yıllık bir zaman öngörülmüş, bu arada doğaya daha uyumlu ürünlerin üretim ve ithalatına zaman tanımıştır” dedi.


Bayraktar, “Şu anda bu uygulamaya belli bir takvim ve program koymadan geçmek çok büyük bir tedarik sorununa ve fahiş fiyatlara yol açacaktır. Çünkü ne plastik ürünleri üreten üreticilerimizin bu geçişe ne de ithalatçıların böyle bir tedariğe hazırlıkları kısa vadede bulunmaktadır. Hükümete çağrımız; bu uygulamadan derhal vazgeçerek bunu bir sürece yaymasıdır. Aksi takdirde karaborsaya düşecek muadil ürünler sayesinde paket servis sektörü iş yapamaz hale gelecektir” ifadelerinde bulundu.

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