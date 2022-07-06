Res-Bir: Yaptığınız yasayı işletin de düzeltin

Res- Bir'den yapılan açıklama şöyle:

Son yıllarda yaşanmakta olan ve içinde bulunduğumuz yılda zirveye ulaşan yüksek enflasyon, işletmelerimizin sermayelerini eritmektedir. Vergi Yasalarımızın güncellenmemesi nedeniyle birçok sabit kıymetimizi bilançolarımızda maliyet değerinden göstermek zorunda kalmaktayız. Bu da bir taraftan haksız yere vergilendirilmemize neden olurken diğer taraftan bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir.

27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasası’nın211. Maddesine 2015 yılında ilave edilen Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden değerlemeyle alakalı 211(A) maddesinde ‘fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100 (yüzde yüz)’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10 (yüzde on)’dan fazla olması halinde, kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. ’denilmektedir. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerlemeye ilişkin usul ve esaslarınsa, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete ’de yayımlanacak bir tüzükle düzenleneceği belirtilmektedir.

Ne yazık ki ilgili madde yasaya 2015 yılında ilave edilmesine rağmen bugüne kadar yasanın emrettiği tüzük çıkarılmamıştır.

2020 yıllık enflasyon %15.3 ,2021 yıllık enflasyon %46.09 ve haziran sonuna göre 2022 enflasyonu %56.76 olmuştur. 15.3+46.09+56.76=118.15 görüldüğü gibi 2020 yılı başından bugüne kadarki kısım bile yasanın şartı olan son üç yıldaki %100 oranını aşmıştır. O nedenle Maliye Bakanlığımızı ve Hükümetimizi bir an önce yasanın emrettiği tüzüğü çıkarıp gerekli çalışmaları yaparak işletmelerimizin haksız yere vergilendirilmelerinin ve sermayelerinin eritilmesinin önüne geçilmesini üyelerimiz ve iş dünyası adına talep ederiz.