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RES-BİR'den duyuru

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Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) ücretsiz PCR testleri için yer ve saat duyurusu yayınladı
RES-BİR'den duyuru

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) ücretsiz PCR testleri için yer ve saat duyurusu yayınladı:

10 Mart itibarı ile dış mekan oturma alanlarımız açılıyor.

10 Mart tarihine kadar devlet tarafından ücretsiz yaptırılacak PCR testlerini yaptırmak koşulu ile dış mekanlarımızı açıyoruz.

Ücretsiz PCR Testleri:

Lefkoşa

6 Mart, 7 Mart ve 8 Mart (3 gün)

09:00 – 16:00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (Elçilik arkası).

Mağusa

6 Mart ve 8 Mart (2 gün)

10:00 – 17:00 saatleri arasında Califorian Mağusa Restaurant Bahçesinde,

İskele

6 Mart ve 8 Mart (2 gün )

10:00 – 17:00 saatleri arasında İskele Belediyesi Düğün Salonu

Girne

6 Mart, 7 Mart ve 8 Mart (3 gün)

09:00 – 17:00 saatleri arasında Hürdeniz Arka Bahçe (Karaoğlanoğlu)

Güzelyurt ve Lefke

6 Mart ve 8 Mart

09:00 – 17:00 saatleri arasında Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı

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