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RES-BİR'den eylem uyarısı

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Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği bir açıklama yayınladı
RES-BİR'den eylem uyarısı

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği bir açıklama yayınladı.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

RES-BİR Marketlerin sıcak yemek ve pasta satışına tepki gösterdi

Açıklama şu şekilde:

Bu ülkenin ticaretinin başına ne geldiyse, ne gelecekse "Haksız Rekabet" yüzünden geldi ve gelmeye devam edecek.

Tam bir yıldır size, "ülkede rekabeti düzenleyin, haksız rekabete son verin" diye diye dilimizde tüy bitti.

Yıllardır kendi yağı ile kendi ciğerini kavuran yeme içme sektörünü, gerek teşviklerle semirttiklerinizin, gerekse de büyük marketlerin yok etmesine göz yumuyor, sesiz kalıyorsunuz.

Artık bu "Haksız Rekabette" bir son verin, bari Pandemi devam ettiği süre zarfında, marketlerin sıcak yemek ve pasta satışlarını durdurun.

Sektörümüzün de, tam açılmaya gidene kadar, Paket hizmetlerini Cumartesi de dahil olmak üzere serbest bırakın.

En azından, marketlerin yemek ve pasta bölümleri kapalı olacağından, sektörümüz biraz da olsun nefes alır.

Tüm sektörü lütfen sokağa döktürtmeyin.

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