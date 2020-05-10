RES-BİR’den otellerin paket servis yapmasına yönelik: “Her sektör kendi işini yapmalı”

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), bir otelin paket servise başlayacağını işaret ederek, her sektörün kendi işini yapması gerektiğinin altını çizdi.

RES-BİR, en azından bu krizden çıkış döneminde, her sektörün kendi işini yapması, başka sektörlerin ekmeğine göz koymaması gerektiğini vurgulayarak, “Piyasada dönen paranın, genele yayılması yönünde çabalarımızın ne kadar doğru olduğu bugün bir kez daha ispatlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Büyük, casinolu bir oteller zincirinin bugün, sosyal medya üzerinden verdiği reklam ile, 11 Mayıs’tan itibaren, paket servisine başlayacağını duyurduğuna dikkat çeken Restorancılar Birliği, “Otellerin içlerindeki restoranlar sayesinde, zaten çok büyük haksız rekabete uğrayan, ailesinin ekmeğini, çocuğuna verdiği harclığını, tüm ailesinin geleceğini sadece restorancılıktan kazanmaya çalışan bizlere, bunca zaman çok büyük zararlar verilmiştir” dedi.

“KÜÇÜK İŞLETMELERE YAŞAM HAKKI VERİLMİYOR”

Şimdi de devletten aldığı arazi, teşvik, kredi, vergi muafiyeti ve casino izni ile esas işi otel ve casino işletmeciliği olan, ve turistleri ağırlamak işini üstlenen, bazı otellerin küçük işletmelere yaşam hakkı bırakmadığı vurgulanan açıklamada, “Aç gözlülüğünde olduklarını bir kez daha ispatlamışlardır” değerlendirmesi yapıldı.

“SADECE HEP BANA DİYEN BİR SEKTÖR NASIL LOKOMOTİF OLABİLİR?”

Bunun kabul edilebilir hiçbir açıklaması olmadığının altını çizen RES-BİR, “Hükümetimizin derhal bu konuya el atmasını, görev ve sorumluluklarını tüm sektörlere açıkça bildirmesini istiyoruz.

Sadece hep bana diyen bir sektör nasıl lokomotif olabilir?” ifadelerini kullandı.

“BUNCA YILDIR GÖZ ARDI EDİLDİĞİMİZ YETER”

Yaratılan lokomotif sektörün içinden bazılarının arkasına vagon almadan, devletin katkılarıyla hep bana hep bana gitmek istediği belirtilen açıklamada, “2000 aile işletmesine bağlı olarak, yaklaşık 20.000 kişinin ekmek yediği, yeme içme sektörünü bunca yıldır yönetenlerin göz ardı etiği yeter.

Bunca zamandır ses çıkarmayışımızı efendiliğimize yorun ,yoksa her haksızlığa verecek cevabımız vardır ,ve yakındır”