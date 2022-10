Reşat Kansoy Gayretköy, Şahinler, Mevlevi Ziyareti.

“Gayretköy ve Şahinler Toplu Konuta kavuşacak”

Kansoy: “Güzelyurt’un köylerinde uygulanacak “Kırsal Kalkınma Politikaları” ile göçü yavaşlatılacak, gençlerin kendi köylerinde tutunmaları sağlanacak”

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy Gayretköy, Şahinler ve Mevlevi’yi ziyaret etti

Bölge sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Kansoy, seçildiği zaman köylerde yapacağı projeleri paylaştı.

Ziyaretlerde konuşan Kansoy, Kırsal kalkınma politikaları ile köylere hayat vermeyi planladıklarını kaydetti.

“Mevlevi eko köy olacak”

Kansoy, “Gayretköy ve Şahinler Toplu Konut – Sosyal Konut projeleri ile, Mevlevi ise eko köy modeli ile ekonomik kalkınmaya bizim vizyonumuzla başlayacak. Köy panayırları, turistler için yürüyüş yolları, toplu taşıma olanakları bizimle hayat bulacak. Ağıllar sorunu, kimsesiz sokak köpekleri sorunu bizimle son bulacak, çözülecek” dedi.

“Gençlerin köylerinde kalmaları sağlanacak”

Güzelyurt’un köyleri ile bir bütün olarak, kalkınması ve büyümesi gerektiğine işaret eden Kansoy, “Kırsal Kalkınma Politikaları” ile göçü yavaşlatmalı, gençlerin kendi köylerinde tutunmaları sağlanmalıdır” diye konuştu.

Vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri de not eden Kansoy, “25 Aralık tarihine kadar, her köye, her mahalleye vizyonumuzu duyurmak istiyoruz. İnsanımızın dertlerine, çözüm bulmak, insanımızın kendini daha mutlu ve güvende hissetmesi için çalışmak istiyoruz” dedi.

Kansoy ayrıca, 1 Kasım Salı akşamı (bu akşam) , saat 17.30’da Kalkanlı Köyünü ziyaret ederek, sohbet toplantısına katılacaktır. Toplantı Kalkanlı Köy kahvehanesinde gerçekleşecek.