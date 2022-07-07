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Reşat Kansoy Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan etti!

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Kansoy Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan etti! Kansoy Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan etti!
Reşat Kansoy Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan etti!

GÜKAD başkanı da olan Reşat Kansoy Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan etti!

Reşat Kansoy adına açılan sosyal medya hesabından Kansoy'un öz geçmişi yayınlanırken  

"Yerel Yönetim'in önemini biliyorum…”Saygılarımla, Reşat Kansoy, Güzelyurt, Bağımsız Belediye Başkan Adayı." yazıldı

 

İŞTE KANSOY'UN O PAYLAŞIMI

Reşat Kansoy,

· 24 Temmuz 1978'de, doğdu.

· İlk, orta ve lise eğitimini, Güzelyurt'ta tamamladı.

· 1995'te Üniversiteye “ DAÜ - Tourism & Hospitality Managment” bölümünde devam etti.

· 2000 Yılında YDÜ'den mezun oldu.

· 1996 – 99 yılları arasında: Toplumcu Kurtuluş Partisi Güzelyurt İlçe Örgütü, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

· 1997 – 98 yılları arasında: Güzelyurt İlçeleşme Komitesi'nde öğrenci temsilcisi oldu.

· 1998 – 99 yılları arasında: DAÜ – KÖB (Kıbrıslı Öğrenciler Birliği) Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.

· 2001 yılından günümüze Kansoy Matbaacılık İşl. Ltd. Direktörlüğünü yapmaktadır.

· 1996 – 2006 yılları arasında: Kültür – Sanat ve Spor Derneklerinde / Kulüplerinde; yöneticilik, amatör tiyatro oyunculuğu ve yönetmenlik görevlerinde bulundu.

· 2004 – 2006 yılları arasında: “Tiyatro Diyalog” Kültür – Sanat Derneği, kurucu başkanlığını yaptı.

· 2009 yılında: Almanya – Frankfurt, Heidelberg Print Academy: “Baskı Teknolojileri” sertifika eğitimini başarı ile tamamladı.

· 2010 – 2012 yılları arasında: Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Meclis üyeliği yaptı.

· 2015 yılından günümüze: Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Y.K. Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

· 2016 yılında: Birleşmiş Milletler ve Slovenya Büyükelçiliği himayelerinde düzenlenen, “Relegious Tracks” ve “Community of Missinig Person” davetiyle: Kıbrıslı Türk Kayıp Şahısların ve yakınlarının adına; Birleşmiş Milletler, Lefkoşa – Ledra Palace otelde konuşma yaptı.

· 2016 yılında: Avrupa Parlamentosu başkanı Sn. Martin Schultz'un Brüksel'de açılışını yaptığı, “Kıbrıslı Kayıplar Sergisi” Kıbrıslı Türk kayıp yakınlarını temsilen, Belçika, Brüksel Avrupa Birliği Parlamentosu'nda hazır bulundu.

· 2018 – 2019 Halkın Partisi Güzelyurt İlçesi, İlçe Örgüt Başkanlığını yaptı.

· 2021 AÖF Yönetim ve Organizasyon, “Yerel Yönetimler” bölümünden mezun oldu.

“Zamanımı, ailem ve çocuklarımla geçirmekten büyük keyif alıyorum. Lise yıllarından başlayan yazma merakım iki yılı aşkındır Vatan Gazetesi köşe yazarlığı ile devam etmekte… Son zamanlarda öykü ve denemeler yazmaya çalışarak edebiyata olan merakım devam ediyor, 1964 yılı kayıplarından amcam Özel Reşat Kansoy'un yaşamını anlatan “Kayıp Ruhun Sesi” isimli biyografik-araştırma kitabı üzerinde çalışıyorum. Bir çok yerel gazete, aktüel ve mizah dergisinde araştırma – inceleme, anı türünde yazılarım yayımlanmıştır. Farklı zamanlarda, öğrenme merakı ile değişiklik gösteren hobilere sahibim. Bisiklet ile seyahat etmeyi ve doğa yürüyüşlerini seviyorum.

Yerel Yönetim’de görev ve sorumluluk almak: bölgesel, toplumsal ve siyasal sorunlarımıza demokratik katılımla politikalar üretmek… Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan her canlının; iyi yönetilmesi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ile refahının artırılması için, Devlet adına, kalıcı işlere ve hizmetlere imza atmak istiyorum.

Yerel Yönetim'in önemini biliyorum…”

Saygılarımla,

Reşat Kansoy,

Güzelyurt, Bağımsız Belediye Başkan Adayı.

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