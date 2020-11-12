Reşat Kansoy: "HP tüm ilkelerini hiçe saydı, hedeflerinden uzaklaştı"

HP Güzelyurt İlçe Başkanlığı ve HP'den istifa eden Kansoy açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Halkın Partisi’nden istifa eden Reşat Kansoy, HP’nin iktidarda olduğu 2 yıllık süreçte ilkelerini hiçe saydığını, kendi koyduğu hedeflerden uzaklaştığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Halkın Partisi’nin tüm görevlerinden istifa eden Reşat Kansoy, HP’den istifa gerekçelerini KTV’de Elif Şen Çatal’ın sunduğu ‘Manşet’ adlı programda aktardı...

İstifa müessesesine inanan biri olduğunu ifade eden Kansoy, HP’ye uyum sağlayamayacağını düşündüğü ve umudu kalmadığı için istifa ettiğini belirtti.

HP'nin parti programına inananarak siyasete girdiğini kaydeden Kansoy, HP'nin politika üretebileceğine dair umutlarının tükendiğini söyledi.

HP’nin hedef koyduğu unsurları gerçekleştireceği yoldan saptığını söyleyen Kansoy, yaşananlara bir tepki olarak istifasının gerçekleştiğini dile getirdi.

Kansoy, HP’nin iktidarda olduğu 2 yıllık süreçte hedeflerinden uzaklaşarak, kendi ilkelerini hiçe saydığını vurguladı.

Kansoy, HP’nin de statükonun bir parçası olduğuna işaret etti.