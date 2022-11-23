Reşat Kansoy "Sahil Şeridi Proje ile Emlak Değer Kazanacak"

Sahil şeridi projesi ile emlak değer kazanacak

Güzelyurt’un deniz ile komşu olan üç köye ziyaret gerçekleştiren Reşat Kansoy, Yayla, Güneşköy ve Aydınköy Sahil Şeridi projesinin, sadece Güzelyurt’un değil tüm adanın yeni destinasyon merkezi olacağını söyledi.

Kansoy, “Denizi ve güneşi gören emlak piyasasını, Kıbrıs’ın en uzun sahil şeridi olan, Güzelyurt körfezinde başlatmak için aday oldum” dedi

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, Köy gezilerine devam ediyor. Köylerde, spor kulüplerini, sivil toplum örgütlerini, muhtar ve azalarını ziyaret eden Kansoy, yeni belediyecilik vizyonunu anlatmaya devam ediyor.

Köy kahvehanelerindeki sohbet toplantılarında “kırsal kalkınma” projelerini ve bu projelerin ekonomik etkilerini vatandaşlarla paylaşan Kansoy, aynı zamanda sorunları da dinliyor.

Köylerin, ağıllar, su, yol, sosyal tesis, gençlere kırsal kesim arsası, çevre kirlilikleri gibi sorunlarını da yerinde tespit eden Kansoy, çözüm önerilerini paylaşarak, “25 Aralık akşamı halkımız bana bu görev ve sorumluluğu vermesiyle birlikte sıkıntıların çözümü için çalışmaya başlayacağım” dedi.

Örnek bir sahil şeridi…

Reşat Kansoy, denize sınırı olan Yayla, Güneşköy ve Aydınköy’ü ziyaretinde şunları söyledi:

“Denizi kıyısı olan köyler, kentler, şehirler, yerleşim alanları… Şanslıdır, turizm ve denizcilik avantajları vardır, biz bu avantajların farkındayız, TC Devleti ile ortak çalışmalar yürüterek, Kıbrıs’ın örnek sahil şeridi yaşamını bu bölgeye kazandırmak istiyoruz.”

Kansoy, denizi ve güneşi gören emlak piyasasını, Kıbrıs’ın en uzun sahil şeridi olan, Güzelyurt körfezinde başlatmak için aday olduğuna vurgu yaparak, bu projenin hayat bulmasıyla köylerdeki emlak değerlerinin de artacağını kaydetti.

“Kadınlarımızın üretimlerine Pazar bulacağız”

Bu köylerin tarımsal verimlilik açısında ve besicilik yönünden de Güzelyurt’un en üretken köyleri olduğunu vurgulayan Kansoy, “Köylerimize yapılan kaldırım projeleri veya hizmet binası projeleri yetmiyor, karın doyurmuyor. Bizler köy kadın kurslarında üretilenler için Pazar bulacak ve kadınların ev ekonomisine katkı yapmalarına olanak sağlayacak bir vizyon ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Bağımsız aday Kansoy, “Bizler, köylerinizdeki sorunların farkındayız, ve sizlerden bu sorunları çözmek adına, refahınızı yükseltmek adına, sorumluluk istiyoruz” dedi.

Kansoy, Gönüllü seçim ekibiyle, 26 Kasım Cumartesi gün saat 17.30 ‘da, Bostancı, Yalova Spor Kulübü’nü ziyaret ederek devam edecek.