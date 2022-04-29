Reşat: Tatar’ı her eleştirdiğimde Falyalı arardı

Gazeteci Rasıh Reşat, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar‘ın kendisini şikayet etme geleneğinin yeni olmadığını, Tatar’ı her eleştirdiğinde yazısı yayımlandıktan sonra Halil Falyalı‘nın kendisini aradığını belirtti
Reşat: Tatar’ı her eleştirdiğimde Falyalı beni arardı
Dış Basın Birliği Başkanlığı’ndan Tatar’ın yazılarıyla ilgili yaptığı şikayet sonrasında istifa ettiğini duyuran Reşat, yazdığı köşe yazısında Tatar’ın, Falyalı’nın kendisini korkutacağını ve susturacağını düşündüğü için her yazıdan sonra şikayet etmesinin gelenek haline geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamanın iftiralarla dolu olduğunu vurgulayan Reşat, kendisini Tatar’ı eleştiren diğer gazetecileri tırnak içerisinde gazeteci diye nitelendirilmesinin hakaret olduğunu belirtti.
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