Resepsiyondan kol saati ve 60 TL çaldı

15-28.02.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Portofino isimli otele girilerek, resepsiyon kısmında bulunan 1 adet kol saati ve 60 TL nakit para çalındığı ayrıca bina içersinde bulunan bir odanın kapı camı, iki adet oda kapısının ise kilit kısımları kırılarak hasara uğratıldığı tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen V.D.(E-41) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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