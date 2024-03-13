Resepsiyonist otelin kasasını boşalttı!

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde resepsiyonist olarak çalışan B.Y, otelden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru zanlıyla ilgili olguları aktardı.

Polis, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde resepsiyonist olarak çalışan zanlının 12 Mart 2024 tarihinde otelin kasasında bulunan 100 dolar, 2 bin 500 TL ve 500 euro parayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün ülkeden çıkış yapmak isterken saat 21.00 sıralarında Ercan Havaalanında yakalandığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde paraları kumarda harcadığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Şubat 2024 tarihinde 30 günlük turist vizesiyle ülkeye geldiğinin belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, otelde geriye dönük inceleme yapılacağını ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.