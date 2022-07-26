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Reşit olmayan mülteciler olay çıkardı

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Güney Kıbrıs’ta reşit olmayan mültecilerin konakladıkları bir sitede dün olaylar çıktığı ve mültecilerin sitede görev yapan devlet görevlilerini siteden kovdukları bildirildi.
Reşit olmayan mülteciler olay çıkardı

Fileleftheros gazetesi, reşit olmayan yaklaşık 150 mültecinin barındığı ve “Kato Pafos” (Aşağı Baf) bölgesinde bulunan sitede önceki gün olaylar çıkardıklarını yazdı.

Gazete, mülteci gençlerin, kendilerine gündelik harcırah verileceği gibi birçok sözün tutulmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlediklerini ve sitede çalışan görevlileri kovduklarını yazdı.

Rum polisi ve yetkili makamlarının müdahalesi sonrasında olayların yatıştırıldığı kaydedildi.

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