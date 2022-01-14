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Resmen füze yağıyor: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

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Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın “son dakika gelişmesi” ibaresiyle abonelerine ve bütün dünyaya servis ettiği haber uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.
Resmen füze yağıyor: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın “son dakika gelişmesi” ibaresiyle abonelerine ve bütün dünyaya servis ettiği haber uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Güney Kore ordusuna dayandırılan açıklamada Kuzey Kore tarafından tanımlanamayan bir füzenin doğu sahilleri açıklarında denize düştüğü kaydedildi.

Öte yandan Reuters haber ajansı, Japon Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı açıklamayı da aktardı. Japon yetkililer, “Kuzey Kore’nin fırlattığı füze balistik füze olabilir” dedi. Japon sahil güvenlik ekipleri füzenin karaya düştüğünü de belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong’un füze denemesi uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

ABD’nin yeni yaptırımlar konusundaki açıklamalarını eleştirdikten saatler sonra gelen bu füze denemesi uluslararası kamuoyunda endişe yarattı. Kuzey Kore DIşişleri Bakanlığı, “Kuzey Kore, kendini savunma hakkını kullanıyor” açıklamasını yaparak ABD’nin olayı kasten büyüttüğünü de dile getirdi.

2022’nin başlamasıyla birlikte füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, bir hafta içinde üç kere füze denemesi gerçekleştirdi.

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