Resmen topuğuna sıkmaya çalıştılar...

Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde, bugün sabaha karşı saat 00.30 sıralarında bir kurşunlama vakası meydana geldi.

DETAY’ın Polis Basın Subaylığı’ndan edindiği bilgilere göre, Çatalköy’de bulunan Diana Plajı’na giden toprak yol içerisinde gerçekleşen olayda, 30 yaşındaki Kudret Evli, kimliği meçhul şahıslar tarafınca iki el ateş edilerek kurşunlandı. Evli’nin sağ ayak bileği ve sol ayak baldırından yaralandığı öğrenildi.

Kurşunların hedefi olan 30 yaşındaki Kudret Evli’nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığı, ölüm tehlikesinin olmadığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.