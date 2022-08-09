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SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Resmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

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Corona virüsü salgınına karşı mRNA teknolojisi kullanılarak yapılan aşı ile büyük bir başarı elde eden BioNTech ve Pfizer'ın Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı koruma sağlayacak yeni aşısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı.
Resmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Corona virüsü salgınına karşı resmi verilere göre büyük bir koruma sağladığı kanıtlanan BioNTech ve Pfizer’ın mRNA bazlı Covid-19 aşısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklama, Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech’ten geldi. Şirket “Uzun ve geniş bir koruma” sağlamak için geliştirilen Covid-19 aşısının güncel versiyonu için klinik testlere başlandığını duyurdu.

BU AY BAŞLIYOR

BioNTech tarafından yapılan açıklamada yeni aşının Omicron BA.4 ve BA.5 gibi yeni Covid-19 varyantlarına karşı geliştirildiğine vurgu yapıldı. Bu ay içinde yeni varyantlara karşı geliştirilecek aşının klinik testlerinin başladığı belirtilirken bu yılın sonunda da aşıların satışa çıkacağı belirtildi.

Şirketin kurucu ortaklarından ve CEO’su olarak görev yapan Uğur Şahin, şirketin Covid-19 ürün gamını geliştirdiği ve amaçlarının “uzun ve geniş kapsamlı koruma sağlamak” olduğunu söyledi.

EKİM AYINI İŞARET ETTİLER

İngiliz Financial Times gazetesi, BioNTech’in Omicron BA.1 varyantı için ilk aşı denemelerine ilkbahardan beri başladığını fakat regülasyon ve denetleme kuruluşları tarafından incelemelerin devam ettiğine dikkat çekti.

Şirket, resmi mercilerden onay alınması durumunda Omicron BA.4 ve BA.5’e karşı geliştirilen aşının Ekim ayında teslim dağıtıma çıkabileceğini duyurdu.

Şirketin kurucu ortaklarından Özlem Türeci de fareler üzerinde yapılan denemeler sonucunda Covid-19 aşısının BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi. Aşının Omicron varyantları ve diğer varyantlara karşı etkili olduğunu söyleyen Türeci, “Bu veri, bizim tecrübemiz ve önceki aşılardan gelen verilerle birlikte acil kullanım onayı almak ve ‘tam zamanında yanıt vermek için’ yeterli olabilir” dedi.

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