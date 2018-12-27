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Resmi açıklama geldi: Robinho, Medipol Başakşehir'de

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Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir oto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Demir Grup Siv , Demir Grup Sivasspor'da forma da formagiyen Brezilyalı futbolcu Robinho alı futbolcu Robinho'yu kadr 'yu kadrosuna dahil etti.
Resmi açıklama geldi: Robinho, Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir oto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Demir Grup Siv , Demir Grup Sivasspor'da forma da forma
giyen Brezilyalı futbolcu Robinho alı futbolcu Robinho'yu kadro 'yu kadrosuna dahil etti. 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Gümüşdağ, "Kulübümüz, Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

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