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Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte eczanelerin yeni çalışma saatleri!

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Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte eczanelerin yeni çalışma saatleri!
Eczanelerin nöbet çizelgeleri ve çalışma saatleri 12 Eylül tarihli, 146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, eczanelerin açılış ve kapanış saatlerini duyurdu.

Eczaneler; 18 Eylül tarihinden 1 Nisan 2018’e kadar hafta içi; 8.00-18.30 saatleri arasında, Cumartesi; 8.00-13.30 saatlerinde, nöbetçi eczaneler ise gece 02.00’ye kadar açık olacak.

Eczaneler; 2 Nisan 2018 tarihinden- 15 Mayıs 2018 tarihine kadar ise; hafta içi; 8.00-19.00 saatleri arasında, Cumartesi; 8.00-13.30 saatlerinde, nöbetçi eczaneler ise gece 02.00’ye kadar açık olacak.

15 Mayıs 2018-16 Eylül 2018 tarihleri arasında ve her iki tarih dahil olmak üzere eczanelerin çalışma saatleri şöyle olacak:

Hafta içi; 08.00-13.00-15.00-19.00, Cumartesi ; 08.00- 13.30, Nöbetçi eczaneler ise 08.00-02.00.

Öte yandan nöbetçi eczaneler, Cumartesi 13.30’dan itibaren, Pazar, Resmi Tatil ve Bayram günlerinde tam gün açık olacak.

İskele bölgesinde bulunan eczanelerin ise çalışma saatleri şöyle:

18 Eylül– 1Nisan 2018’e kadar eczaneler, hafta içi 08.00-18.30 saatleri arasında, Cumartesi; 8.00-13.30 saatlerinde açık olacak.

2 Nisan 2018-15 Mayıs 2018 tarihine kadar; hafta içi 8.00- 19.00 saatleri arasında, Cumartesi 8.00-13.30 saatlerinde, nöbetçi eczaneler ise gece 02.00’ye kadar açık olacak.

15 Mayıs 2018-16 Eylül 2018 tarihleri arasında ve her iki tarih dahil olmak üzere çalışma saatleri; hafta içi08.00-13.00- 15.00-19.00, Cumartesi 08.00-13.30,nöbetçi eczaneler ise 08.00-02.00’ye kadar açık olacak.

Nöbetçi Eczaneler hafta içi: 08.00-21.00 saatleri arasında, Cumartesi 08.00-18.00, Pazar 09.00-12.00 saatleri arasın da açık olacak.

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