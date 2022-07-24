Resmi Gazete'de Yayınlandı! İşte Yapılacak Maaş Kesintisi Miktarları

15 bin -30 bin TL arası %10, 30 bin TL üzeri maaşlardan %20 kesinti yapılacak

Hükümetin devlet çalışanları ve emeklilerin maaşlarından yapacağı kesintilerle ilgili hazırladığı yeni kanun hükmünde kararname Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararnameye göre, 15 bin TL ile 30 bin TL arası maaş alanlardan yüzde 10 kesinti, 30 bin TL üzeri maaş alanlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacak.

15 bin TL altında maaş alanlardan herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Kararnamede kesintilerin Nisan 2023’e kadar geri ödeneceği de belirtildi.