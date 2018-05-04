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Resmi Gazete’den haberler…

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Resmi Gazete’den haberler…
Resmi Gazete’den haberler…

ORMAN DAİRESİ BÜNYESİNDE 125 KİŞİLİK “YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ” KURULDU
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU’NA ÜYE ATAMALARI YAPILDI
Hava sıcaklığının yükselmesiyle artan orman yangınlarına karşı önlemler çerçevesinde bu yıl da “yangın hazır kuvvet ekibi” oluşturuldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Mayıs’tan itibaren Orman Dairesi bünyesinde mevsimlik işçi statüsünde 125 kişiden oluşturulan yangın hazır kuvvet ekibi, 30 Kasım’a kadar görev yapacak.
 

FİDANLAR ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ
Bakanlar Kurulu, orman, ağaç ve yeşil alan varlığını artırmak amacıyla, bazı orman, ağaç ve bitki türlerinin, koruluk oluşturacak özel kişi, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim ve askeri birliklere ücretsiz olarak tutanak karşılığında verilebilmesi için daha önce alınmış bir kararda tadilat yaptı.
Buna göre, Orman Dairesi’nce bazı ağaç türleri kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, yerel yönetimlere, köy muhtarlıklarına, askeri birliklere, koruluk ihdas edecek özel veya tüzel kişilere imkanlar nispetinde ücretsiz tutanak karşılığı verilebilecek. 
Ayrıca orman ürünleri fiyat listesinde öngörülen ürünlerden kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve askeri birlikler, yüzde 25 indirimli yararlanabilecek

.
BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ ATANDI
Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca oluşturulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na atamalar yapıldı.
Buna göre kurulda Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Can Azer, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Özgü Özyiğit, müşavir müdür İsmail Balcı ve Başsavcılık’tan Savcı Engin Atıcı görevlendirildi.


SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ HİMAYESİNDEKİ AİLENİN BULGARİSTAN’A GÖÇÜNE RIZA
Bakanlar Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bulunan Bulgaristan vatandaşı Meryem Mahmud ve çocukları Güneş ve Deniz’in, Bulgaristan’a göç etmelerine rıza gösteren bir karar aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, söz konusu kadın ve iki çocuğunun Bulgaristan’a kabul ve refahları için Bulgaristan makamları ve ilgili kurumlarla istişare yapılıp gerekli önlemler alındı. 
Kararda, çocuklarıyla birlikte Bulgaristan’a göç etmek isteyen Meryem Mahmud’un babasıyla da istişare edildiği ve göçün ailenin yararına olacağı belirtildi.
Söz konusu ailenin Girne bölgesindeki bir evde olumsuz koşullarda, zorluklar içinde yaşaması basına yansımıştı.


28-29 TEMMUZ’DAKİ YETERLİK SINAVLARI İÇİN 29 HAZİRAN’A KADAR BAŞVURULABİLECEK
Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği alt ve üst düzey kamu yeterlik sınavları 28 Temmuz’da; orta düzey ve ortaokul düzeyi yeterlik sınavları ise 29 Temmuz’da yapılacak.
Komisyon’un Resmi Gazete’de yer alan duyurusuna göre,sınavlara katılmak isteyenlerin 29 Haziran’a kadar başvurması gerekiyor.

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