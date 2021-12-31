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Resmi Gazete’den Haberler

GÜNGÖR DÜZENLİ KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ İLE GİLİ ÖN RAPOR HAZIRLAMAK AMACIYLA KOMİSYON KURULACAK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE HELLİM İHRACATINA EK DESTEK VERİLİYOR

2x25 MW MOBİL TREYLER GAZ TÜRBİNİ SANTRALİ TEKNECİK SANTRALİNE TESİS EDİLİYOR

Bakanlar Kurulu, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili ön rapor hazırlamak amacıyla komisyon kurulmasına karar verdi.

24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca dün alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE HELLİM İHRACATINA EK DESTEK

Bakanlar Kurulu, döviz kurunda yaşanan sert düşüş nedeniyle ülke hayvancılık sektöründe yaşanan olumsuz etkinin giderilmesi amacıyla 15 Aralık 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak hellim ihracatına 1.5 (TL/Kg) ve üçüncü ülkelere yapılacak hellim ihracatına 3 (TL/Kg) ek destek ödemesi yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bahse konu destek ödemesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

2x25 MW MOBİL TREYLER GAZ TÜRBİNİ SANTRALİ TEKNECİK SANTRALİNE TESİS EDİLİYOR

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki üretimi çeşitlendirmek ve santralin kurulu gücünü artırmak üzere, T.C. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) uhdesinde bulunan 2x25 MW Mobil Treyler Gaz Türbini santralının Teknecik Santralı’na tesis edilmesine yönelik sözleşme imzalanabilmesi için Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan yetkilendirildi.

Karar, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında alındı.

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