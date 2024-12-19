Resmi Gazeteden haberler...

2025 yılında İhtiyat Sandığı Dairesi ile Maliye Bakanlığı arasındaki alacak senetlerinde Türk Lirasına yıllık yüzde 49 faiz uygulanmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, döviz cinsinden (ABD Dolar) alacak senetlerine ise yıllık yüzde 4 faiz oranı uygulanacak. Taraflar her 3 ayda görüşerek yeniden değerlendirme de yapacak.

-Yaş haddini dolduran liman çalışanlarının emeklilik yaşı kısa süreliğine uzatıldı

Yaş haddinden emekliye ayrılması gereken Liman İşçileri Şirketi çalışanlarının veya yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri liman hizmetleriyle ilgili ihale sonuçlanıncaya kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketine İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi değiştirerek, yeni bir kararname yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın gerekçesinde, Liman İşçileri Şirketi’nde çalışanların ve/veya direktörlerin 65 yaşını doldurduğundan ilgili yasa uyarınca görevlerine devam edemeyeceği kaydedildi.

Kararda, liman hizmetleriyle ilgili ihalede son aşamaya gelindiği, bu sürede yönetimde sıkıntılar yaşanmaması, aksaklıkların çözümü için gereğinin yapılması konusunda Liman İşçileri Şirketi'nin çalışanlarının yaş haddinin, liman hizmetleriyle ilgili ihale sonuçlanıncaya kadar veya her halde 3 ayı geçmemek üzere uzatıldığı ifade edildi.

-İşyeri yangınları nedeniyle ödenecek prim ve ücret destekleriyle ilgili süre uzatıldı

İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi'nden Şubat-Mart 2024 tarihleri arasında yaşanan işyeri yangınları nedeniyle ödenecek prim desteği ve ücret desteği hakkındaki yasa gücünde kararname değiştirildi.

Hazırlanan yeni yasa gücünde kararnameye göre, 01 Şubat - 15 Mart 2024 tarihleri arasında yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen işyerlerine verilen prim desteği ve ücret desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

-Sınavı düzenleyenler ve gözetmenleri için yönetmelik

Öğretmenler Yasası ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü uyarınca, “Sınav Uygulayıcısı ve Sınav Gözetmenlerinin Görevleri ile Sınavlardaki Kusur ve Eylemlere İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Yönetmelik” hazırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, sınav uygulayıcısıyla sınav gözetmenlerinin görevlerinin, sınavlardaki kusur ve eylemlerinin kapsamını, sonuçlarını ve bu işlemlerde uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.

-Yasaklı liste

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü'nün güvenlik raporu ışığında 12 kişinin KKTC'ye girişlerini yasaklarken, 14 kişiyi de yasaklı göçmen ilan etti.