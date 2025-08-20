  • BIST 10962.02
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev 5. gününde sürüyor

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde beş gündür sürdürdüğü grev ve eylemleri bugün de devam edecek.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş), Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde beş gündür sürdürdüğü grev ve eylemleri bugün de devam edecek.

Sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için 14 Ağustos tarihinde başlayan grev ve eylemlerin “Hükümetin hiçbir somut adım atmaması nedeniyle” devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, bugün saat 09.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılacağı da kaydedildi.

