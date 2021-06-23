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Resmi olarak açıklandı...Tatar, Guterres ile görüşmek için Brüksel’e gidiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 Haziran Cuma günü Brüksel’de bir araya gelecek.
Resmi olarak açıklandı...Tatar, Guterres ile görüşmek için Brüksel’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 Haziran Cuma günü Brüksel’de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a Brüksel ziyaretinde, Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel’e gitmek üzere yarın adadan ayrılacak.

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