Resmi olmayan sonuçlara göre İBBB'ni kazanan İmamoğlu, "Mazbatamı istiyorum" dedi

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'nin adayıEkrem İmamoğlu, "YSK'nın açıkladığı oylarla beraber seçilmiş olduğumun belli olmasıyla beraber mazbatamı talep ediyorum" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Seçim bir oyla da kazanılır" sözlerini hatırlatan İmamoğlu, "Bunca yıllık devlet siyaset geçmişine güvenerek bu sürece dair katkılarını talep ediyorum" dedi.

Konuşmasının devamında, "Kendi aralarındaki kavgaları bir milli meseleye veya bir takım uzantılarıyla bir yerlere bağlama çabasında olan insanların önünde set kurma konusunda Sayın Devlet Bahçeli’nin mutlaka katkı sunmasını özenle istirham ediyorum" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da durumu irdeleyerek katkı sunması çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasından sonra Twitter'da #MazbatamızıVerin Türkiye gündemine girdi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin seçim süreçleri özellikle bizlerin yıllardır sıkıntı yaşadığımız ve dile getirdiğimiz kavramlarla dolu seçim süreci bu seçimde de farklı bir verilmeyle devam ediyor ne yazık ki. Türkiye'nin bir yerel seçim yaşadığını defalarca kampanya süresinde dile getirdik. Biz bunu dile getirirken başka kavramlar sürece dahil edilmeye çalışıldı. Biz tekrardan yerel seçimler olduğunu söyledik. Ama yine ısrarla mesela başka bir boyuta yönlendirilmek istendi. Bu güne geldiğimizde, biz adalet istiyorum. Biz toplumun 16 milyonun insanın vicdanının ve bu büyük seçimin karşılığında seçilmiş olan, oylarıyla beraber YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan, seçilmiş olduğumun belli olmasıyla beraber mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum.

"24 Haziran sonrası olsun, hemen bu aylarda Ocak Şubat’ta olsun yetkili bakanların çok sözleri var ama Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahiptir diyenler, hükümet adına açıklama yapan Sayın Cumhurbaşkanı adına açıklama yapan sözcüsü, adalet bakanı bir sürü bu anlamda sözü sadece haziran seçiminden sonra ta bu seçimin öncesine kadar beyanatları tek tek sıralayabilirim. Ama benim sıralamama gerek yok. Bunları siz daha iyi bulabilirsiniz. Sonrasında ne oldu ki bir anda bu seçim Türkiye cumhuriyeti tarihinin en şaibeli seçimidir diyecek kadar bir derinliği bir siyasi partinin genel başkanı, öyle bir derinlik ki dipsiz bir kuyu haline getirme içerisindeler.

"Parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir, üst düzey yöneticileri başarısız olup birbirlerini suçluyor olabilirler. Bu hesaplaşma sürecini bizim üzerimizden yapamaya çalışıyor, İstanbul halkını tehlikeli şekilde dahil etmeye çalışıyor olabilirler. 16 milyon İstanbul'u kurban etmesinler. Dünya bizi takip ediyor. 3-5 kişi elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak Türkiye'nin itibarını zedelemesinler. Kurulan cümleleri, aralarındaki Whatsap mesajlarını kamuoyu görüyor, algı yaratılmak isteniyor. Yazıktır, günahtır, 16 milyon insana saygısızlıktır. Büyük bir ihanettir. Ben burada sadece bana verilen oyları değil, İstanbul'un kararını savunuyorum. Ak Partili hemşerilerimin vicdanına sesleniyorum. Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimin 16 milyon kazananı var.

"Bu iki gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz"

"İstanbul’un kaybedilecek tek bir dakika bile yoktur. Zaman kazanılıyor. İBB içerisinde içeride neler olabileceğine dair bir takım duyumlarımız ve tespitlerimiz var. Somut tespitlerimiz var. İptal edemedikleri bazı dijital verileri iptal etmek için nasıl destek istediklerini biliyorum. Bu iki gün içerisinde İSPARK’ta neler olduğunu da biliyoruz.

"Siyasi idarelerin kendilerine yaptırılmak istenen usulsüz işlemlere asla onay vermesinler, dur desinler.

"Süreç devlet adamlığı hassasiyeti ister"

Oyumuz 177 ama YSK'da 1 yazılı. Bunlar olacak. Yapılan geçersiz oyların sayılması hususu. Arkadaşlar o sandıklarda görevliler var, şerh konulanlar var. Bunlar somut işlemlerdir ama genel üzerinden yapılanlar soyuttur. Bu işin uzmanları var. Bu güne özel baskı altında kararlar alınırsa bu toplumun vicdanında asla kabul görmez. Sürecin vicdanı YSK'dır. YSK geçmişteki uygulamalara sadık kalsınlar, baskılara göre hareket edilmemesini özenle istiyor ve takip ediyoruz. Burada da sayımlar yapıldı durduruldu ama bir ilçenin seçimi yapılmış; neymiş Büyükçekmece'de 68 oy rakibimiz adına geçersiz oylardan çıkmış, 25 oy bizim adımıza çıkmış. Bakın bu kavramlar başka ilçelerden de çıkabilir. Bu uygulamalar güvensiz ortamlar yaratılıp, örneğin arkadaşlarımız, ilçe ilçe nöbet tutmak zorunda duruyor. Bir an önce yetkimizi bize verin. Süreç hassastır. Süreç devlet adamlığı hassasiyeti ister. Bu ülkenin yetkili kişileri, makamları parti meclislerinde toplantılar yapacaklarına yetkili insanların tespit edilip görevlerine teslim edilmesi gerekir.

"Hadlerini bilsinler"

"Seçimin başlangıcında 1 milyonun üzerinde insanı sandıklarda görevli yaptık diyen AK Parti’ni yetkililer, Türkiye tarihinin en şaibeli seçimi denerek, ahlaksızca hırsızlık gibi bir takım terimleri kullanarak insanları yargılamasınlar, hadlerini bilsinler.

İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı

"Sayın devlet bahçeliye seslenmek istiyorum. Seçim 1 oyla da kazanılır doğru, bunca yıllık devlet siyaset geçmişine güvenerek bu sürece dair katkılarını talep ediyorum. Bu sürece katkı sunmalılar. Bu süreci kişisel kaygıları, kişisel ihtirasları, yaptıkları hatalar, usuller, başarısızlıkları üzerinden kendi aralarındaki kavgaları bir milli bir meseleye veya bir takım uzantılarıyla bir yerlere bağlama çabasında olan insanların önünde set kurma konusunda ben sayın Devlet Bahçeli’nin mutlaka katkı sunmasını özenle istirham ediyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak bunu istiyorum. Aynı şekilde 24 Haziran'da seçilen 2023 Haziran'ına kadar yetkisi olan ülkemizin cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'dan da aynı şekilde sürece katkı sunmasını, dünya çapında izlenen İstanbul seçimlerinde kaygılı ortamlara sürüklenmemesi, toplumun bu ızdırabı çekmemesi gereken bu durumun Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dikkatle irdilenmesi ve sürece katkı sunmasını ve bu sürecin bir an evvel bitirilerek birbirimizi tebrik etmeyi kutlamayı bu ülke adına, bu şehir adına, ortak çalışma kültürünü normalleşmeyi, ekonomideki sıkıntıları çözmeyi, bazı milli meselelerde yan yana durabileceğimizi dünyaya en güçlü şekilde gösterebilmeyi başaracak bir atmosferi sağlamak görevimiz vardır.

"25 yıl sonra kazananın elini ayağa kaldırmak bu kadar zor mu?"

"Bu noktada kendilerini de sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Bu ısrarımda devam edecek, her gün hatırlatacağım. Türkiye’nin geçmişten bu güne birçok konusu vardır ama bir manzarayı Erdoğan’a seslendikten sonra bu fotoğrafı göstermek istiyorum. 1994, Refah Partisi genel başkanı geliyor SP belediye başkanı Nurettin Sözen o dönem seçimi kazanan Sayın Erdoğan ikisinin elini ayağa kaldıran rahmetli Necmettin Erbakan. Hangi dönemi yaşıyoruz, nereye geldik ya. 25 yıl önce, 25 yıl sonra kazananın elini ayağa kaldırmak bu kadar zor mu?