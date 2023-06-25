Resmi olmayan sonuçlara göre, Özuslu yarışın kazananı oldu!

Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nde oy sayımı tamamlandı. Cumhuriyet Meclisi’nde eksik olan bir milletvekilliği için yarışan adayların kazananı, yüzde 43.73 oy oranı ile CTP milletvekili adayı Sami Özuslu oldu.

Sami Özuslu 26 bin 288 oy alırken, en yakın takipçisi UBP Milletvekili adayı Ali Başman 22 bin 842 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), açılan 713 sandık sayısına göre milletvekilliği oy oranlarını şöyle açıkladı:

Tacan Reynar (TDP): % 1.24

Ali Başman (UBP):%38

Sami Özuslu (CTP):%43.73

Figen Yaman Lesinger (YDP):%4.66

Serhan Aktunç (DP):% 6.66

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu): %1.30

Çetin Sadeli (Bağımsız):%0.83

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız):%1.28

Alper Özsakınç (Bağımsız):%0.19

Talip Sancar (Bağımsız):%0.85

Meriç Erülkü,(Bağımsız):%0.50

Mert Taşkın (Bağımsız):%0.68

Nazım Özsever (Bağımsız):%0.13

19.40- YASAKLAR SONA ERDİ

Yasaklar saat 19.00'da sona erdi.