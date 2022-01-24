Resmi sonuçlar için son 3 sandık.. Mağusa'da vekillik YDP ile CTP arasında gidip geliyor

RESMİ SONUÇLAR İÇİN SON 3 SANDIK

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, sisteme girilmemiş son üç sandık kaldığını, kısa sürede kesin olmayan resmi sonuçları açıklayacaklarını bildirdi. Saat 13. 20 sıralarında Kanal SİM'e konuşan Başkan Şefik, kalan üç sandığın Mağusa seçim bölgesinden olduğunu kaydetti. YSK Başkanı Şefik bir soruya karşılık "partilerin kazandığı vekil sayısında değişiklik olup olmadığını tüm veriler girildikten sonra netleşecek. Saat 14.00 gibi sonuçları açıklamayı umut ediyoruz" dedi.

Narin Ferdi Şefik bir başka soruya cevap verirken, partilerin bugün saat 17.00'ye kadar itiraz edebileceklerini ve 24 saat içinde YSK'nın bu itirazları karara bağlayacağını da kaydetti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın sonuçlara itiraz edeceklerini açıklamışlardı.