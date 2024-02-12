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Resmiye Canaltay: Ahlaki çöküntü başlamışsa işiniz zor

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UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, “Yollar bozulur, aydınlatmalar yanmaz, eğitim sistemi aksar, sağlık sistemi aksar, icraatlarınızla düzenlersiniz ama ahlaki çöküntü başlamışsa işiniz zordur” dedi.
Resmiye Canaltay: Ahlaki çöküntü başlamışsa işiniz zor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay, ülkede peşi sıra ahlaki sorunları içeren olayların yaşandığını ifade ederek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Devleti kuran ve ülkemizdeki tüm güçlü atılımların altında imzası bulunan Ulusal Birlik Partisi, yönetim ve tabanı ile bu yozlaşan ortama da bir çare bulmak zorundadır” diyen Resmiye Canaltay, halkın huzur ve güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğine ve kamudaki yozlaşmaya çare bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Canaltay'ın paylaşımı şöyle:

“Yollar bozulur, aydınlatmalar yanmaz, eğitim sistemi aksar, sağlık sistemi aksar, icraatlarınızla düzenlersiniz. Ama ahlaki çöküntü başlamışsa işiniz zordur.

Maalesef ülkemizde işte o zor aşamadayız. Peşi sıra ciddi ahlaki sorunlar içeren olaylar yaşamaktayız.

Devleti kuran ve ülkemizdeki tüm güçlü atılımların altında imzası bulunan Ulusal Birlik Partisi, yönetim ve tabanı ile bu yozlaşan ortama da bir çare bulmak zorundadır.

Hem icraatlarla halkımızın huzur ve güvenini yeniden tesis etmeliyiz, hem de kamudaki yozlaşmaya çare bulmak zorundayız. Bu birikim UBP içerisinde vardır. Yeter ki, bu durumu kabullenelim ve çare aramaya başlayalım. Halkımızın da bizden beklentisi budur.”

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