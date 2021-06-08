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Resmiye Canaltay, Ankara'ya gidiyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'ya gidecek.
Resmiye Canaltay, Ankara'ya gidiyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay bir dizi resmi görüşme için yarın Ankara'ya gidiyor.

Yarın sabahın erken saatlerinde Ercan Havalimanı'ndan ayrılacak olan Canaltay, günün ilerleyen saatlerinde mevkidaşı TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Bakan Canaltay'a Ankara ziyareti aırasında Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ve Karayolları Dairesi Müdürü Arkın Şansalan eşlik edecek.

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