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Resmiye Canaltay: "Kimseye kırgın değilim"

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Resmiye Canaltay: "Kimseye kırgın değilim"
Resmiye Canaltay: "Kimseye kırgın değilim"

Canaltay’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi grubunun aldığı kararla Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na aday gösterildim. Seçilmem için de UBP Grubu ile birlikte hükümeti oluşturan partilerin ve destek vereceğini söyleyen bağımsız milletvekili arkadaşların katkısı yeterliydi.

Yaşanan tüm süreçler, toplumun ve partililerimizin gözü önünde cereyan etti. Bu sürede hiç açıklama yapmadım ve partimin bir bütün olarak desteğini bekledim. Kimseyi eleştirmediğim gibi, kimseyle de bir husumet yaşamadım.

Yaşanan süreç, sadece şahsımın değil, tüm UBP'lilerin değerlendirmesi gereken bir süreçtir. Çıkarılması gereken dersler elbette vardır.

Seçimler yaşanır, biter, Ulusal Birlik Partisi esastır. Bir UBP neferi olarak, hangi görev verilirse verilirsin, herşeyden önce UBP sevdalısı olarak partime hizmet etmeyi sürdüreceğim. Benim için en büyük mertebe UBP üyeliğidir.

Yaşanan süreçte kimseye kırgın ya da kızgın değilim.

Takdir halkımızın ve Ulusal Birlik Partililerinindir...”

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