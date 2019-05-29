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Resmiye Canaltay, Tatar'a küskün mü? İlk kez açıkladı

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Ulusal Birlik Partisi Gazi Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, “ kendisi için Kıbrıs Türk Halkı’na hizmet edebilmenin esas olduğunu, bunun için çaba gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini” söyledi
Resmiye Canaltay, Tatar'a küskün mü? İlk kez açıkladı

Canaltay “ kurulduğu 1975 yılından bu yana gururla içinde yer aldığı Ulusal Birlik Partisi’ni Devlet ve Halk için vazgeçilemez bir hizmet kuruluşu olarak gördüğünü ve kesinlikle UBP’ye zarar verecek bir davranış içine girmesinin söz konusu olamayacağını” kaydetti.

Canaltay, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Kurulduğu günden beri Ulusal Birlik Partisi’nin içindeyim. UBP için her görevi yaptım. UBP benim ailemdir. Ulusal Birlik Partililer benim kardeşlerimdir.

Bana göre esas olan, Kıbrıs Türk Halkı’na hizmet verebilmek esastır ve siyasetin içinde yer alan bizlerin ana görevi bu doğrultuda çalışmaktır.

Dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nun oluşumundan sonra bazı kişilerin beni UBP’ye küsen, partisine zarar verebilecek kişi gibi göstermesi asla doğru değildir. Benim kimseden Bakanlık talebim olmadığı gibi, Sayın Genel Başkan ve Başbakan’ın takdiri ile ortaya çıkan kabinede yer almadım diye her hangi bir güceniklik, tepki içine girmem söz konusu değildir.

Ben, kurulduğu 1975 yılından bu yana gururla içinde yer aldığı Ulusal Birlik Partisi’ni Devlet ve Halk için vazgeçilemez bir hizmet kuruluşu olarak görüyorum ve kesinlikle UBP’ye zarar verecek bir davranış içine girmem mümkün değildir.

KKTC çok zor bir süreçten geçiyor. Halk hizmet bekliyor. Tüm sektörler nerdeyse çökme noktasında ve umutlarını yeni hükümete başlamış durumdadır. Bu ortamda bizlere düşen görev birlik beraberlik içinde üzerimize düşen görevleri yapmak ve  halkımıza hizmet etmektir.

Kimse, spekülasyonlara itibar etmesin. Milletin vekili, Ulusal Birlik Partili olmaktan gurur duyan bir kişi olarak Cumhuriyet Meclisi ve Partim içinde sorumluluk bilinci ile görev yapmaya devam edeceğim. Aksine iddiada bulunanlara asla itibar edilmemeli, UBP’ye zarar vermeyi görev sayanlara dikkat edilmelidir.

Bu vesile ile bir kez daha tüm halkımıza ve partililerimize bir kez daha en derin saygı ve sevgilerimi ifade ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramlarını candan duygularla kutluyorum”.

 

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