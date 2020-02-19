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Ressam Erdal’ın Sergisi ''Hope'' Girne’de Açılacak

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Ressam Erdal’ın Sergisi ''Hope'' Girne’de Açılacak
Ressam Erdal’ın Sergisi ''Hope'' Girne’de Açılacak

: Ressam Sevim Erdal, ''Hope'' isimli sergisini Girne’de kanser hastaları yararına açacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün cumartesi günü saat 15.30’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde açacağı sergi 4 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Verilen bilgiye göre, resim, heykel, seramik gibi 40 parça eserden oluşacak “Hope” adlı sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

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