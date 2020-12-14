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Restaurantçılar Birliği yılbaşı kararının gözden geçirilmesini talep etti

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Restaurantçılar Birliği yılbaşı kararının gözden geçirilmesini talep etti
Restaurantçılar Birliği yılbaşı kararının gözden geçirilmesini talep etti

Res-Bir Başkanı Salih Kayım, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yılbaşı etkinliklerinin iptal edimesi kararının gözden geçirilmesini talep ederek, komitenin daha önce belirtmiş olduğu mesafe kurallarına uygun olarak ve koyulacak yeni kurallar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Res-Bir Başkanı Salih Kayım’ın açıklaması şöyle:

“14.12.2020 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında çıkan kararlar ışığında

a) Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin 15.12.2020 tarihinden 25.12.2020 tarihine kadar kapatılmasına

b) Cafe ve restoranların ise daha önce komitenin belirlediği sosyal mesafe ve hijyen kuralları sabit kalmak koşuluyla açık kalmaları hususda karar üretmiştir.

 46/2008 sayılı Restorancılar Birliği Yasası’nın “Tefsir” kısmında “Restoran” kelimesinin hukuken ne anlam ihtiva ettiği açıkca yer almaktadır. Keza “Restoran: tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile ücret karşılığı hizmet veren ve bu yasada bundan böyle lokanta olarak da anılacak olan tesisleri anlatır” denmektedir.

 Komitenizin vermiş olduğu meyhane, bar,cafe, club gibi bir ayrım ilgili yasamızda belirtilmemiştir. Dolayısıyle cafe, restoranlar ile meyhane, bar, club vb. gibi tanımlamalar da kanaatimce yeni bir kaos ve bilinmezlik ortamına özelde üyelerimizi genelde halkımızı sürükleyecektir.

Çeşitli seferler gerek Sağlık Bakanlığı ile gerekse belediyeler ile yaptığımız görüşmelerde komitenizin koyduğu mesafe kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalacağımızı ve hatta bağlı kalmayanlar ile ilgili cezai/idari işlem başlatmanız halinde de elimizden gelecek tüm yardımları esirgemeyeceğimizi de bir kez daha belirtmek isterim. Yine yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda da komitenizin koyduğu kurallara uymayanları RES-BİR disiplin kuruluna da vereceğimizi ve halihazırda da verdiğimizi de belirtmek isterim.

 Yaklaşan yeni yıl etkinliklerini de komitenizin daha önce belirtmiş olduğu mesafe kurallarına uygun olarak ve koyacağınız yeni kurallar çerçevesinde yeniden gözden geçirmenizi ve yaklaşık 1 yıldır ekonomik olarak zor günler geçiren üyelerimizin bir nebze de olsa nefes alabileceği bu dönemde daha önce koyduğunuz mesafe  kuralları çerçevesinde açık kalmasını hassasiyetle rica ve talep ederim.”

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