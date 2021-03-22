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Restoran promosyonundan faydalanmak için onlarca insan adını somon olarak değiştirdi

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Tayvan’da bir restoranın adında ‘somon‘ kelimesi olanlara yönelik kampanyasından yararlanmak için onlarca kişi ismini değiştirmeye kalkınca yetkililer ‘durun artık‘ çağrısı yapmak zorunda kaldı.
Restoran promosyonundan faydalanmak için onlarca insan adını somon olarak değiştirdi

Tayvan’da bir restoranın adında ‘somon‘ kelimesi olanlara yönelik kampanyasından yararlanmak için onlarca kişi ismini değiştirmeye kalkınca yetkililer ‘durun artık‘ çağrısı yapmak zorunda kaldı.

Yerel medyanın ‘somon kaosu’ olarak adlandırdığı olayda son birkaç günde çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 150 kişi adını değiştirmek için devlet dairelerine başvurdu.

Bu çılgınlığın sebebi ise bir restoranın isminde ‘gui yu‘ (Çin alfabesindeki karakterlerle somon) olanlara yönelik düzenlediği iki gün sürecek ‘yiyebildiğiniz kadar suşi‘ kampanyasıydı.

Tayvan’da vatandaşların üç kez resmi olarak isim değiştirme hakkı var.

Ancak bu yoğun talep Tayvanlı yetkilileirn hoşuna gitmedi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi “Bu şekilde isim değiştirmek yalnızca zaman kaybına değil aynı zamanda gereksiz evrak işlerine yol açıyor” diyerek halka idari kaynakları akıllıca kullanma çağrısında bulundu.

Yerel televizyon kanalları promosyondan yararlanmak için ismini değiştirenlerle konuştu.

Soyadı Ma olan bir üniversite öğrencisi adını sabah değiştirdiğini ve 7 bin Tayvan doları (1820 lira) değerinde suşi yediğini anlattı. Gencin yeni adı ‘Bao Cheng Gui Yu‘ kabaca ‘patlayıcı yakışıklı somon’ anlamına geliyor.

Tung soyadlı bir kadın ise iki arkadaşıyla birlikte adlarını somon olarak değiştirdiklerini belirterek, suşi ziyafetinden sonra yine değiştireceklerini anlattı.

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