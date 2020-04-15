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Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım: Hastalığı yayan sektör olmak istemiyoruz

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Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım: Hastalığı yayan sektör olmak istemiyoruz
Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım: Hastalığı yayan sektör olmak istemiyoruz

Kuzey Kıbrıs Restoranlar Birliği Başkanı Salih Kayım, virüsle mücadelenin ekonomik yansımalarını ve sektörün geleceğini BRT”de değerlendirdi.

Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Salih Kayım, koronavirüsü ile mücadelenin, ülke olanaklarına rağmen şu ana kadar iyi gittiğini düşündüklerini söyledi.

“Eksik gördüklerimiz olsa da karar vericilerin uygulamaları, vatandaşın da büyük oranda hassasiyeti ile yatay seyirle ilerliyoruz” diyen Kayım, acele verilecek kararlarla, ortaya çıkabilecek yanlış sonuçların, ülkeye ciddi zararı olabileceği uyarısı yaptı.

Sağlıkta da ekonomide de dünya örneklerini dikkate almaya devam edilmesi gerektiğini belirten Salih Kayım, virüs sonrası ekonomik yaşamın çok değişikliğe uğrayacağını söyledi.

“Yaşanan krizin fırsata çevrilebileceği en kolay yer KKTC olabilir” diyen Kayım, ekonomiden siyasete, kamudan, sağlığa, yıllardır tartışılan kabuklaşmış sorunların bu süreç içinde çözülerek, yeni bir KKTC yaratmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Salih Kayım, “ 1983 şartlarında kurulan bu devlet, bu yapı, yıllardır bazı eksiklikler, bazı yanlışları da barındırıyor. İşte şimdi bunları düzeltmenin tam zamanı. Siyasi ve ekonomik yapıyı, yeni baştan yaratarak, yeni bir KKTC yaratmak mümkün. Bu geçmişe saygımız, gelecek nesillere karşı da ödevimizdir. Yoksa, hayatı normalleştirdikten sonra da aynı terane dönecekse, daha iyi herşey kapalı kalsın” dedi.

Restoran sektörünün güncel beklentilerini de aktaran Salih Kayım;

“ Normal hayata geçme açıklamaları yapılıyor. Biz, sağlık kurulunun açıklamalarını dikkate alarak, en az 15 gün sıfır vaka denilmesi halinde, sektörün açılmasını düşünüyoruz. Çok ciddi ekonomik zorluk yaşayan üyelerimiz var. Faaliyete geçmek isteyen paket servise dayalı işletmelerimiz de var. Oturup konuştuk. Yüzde 99 üyemiz, bu hastalığın, ülkeye yayılmasına önclük eden sektör olmak istemiyor… İstemiyoruz. Bir işletmemizde, bir vaka görülmesi halinde, bu hem o işletme, hem de sektörün tümü için yıkıma yol açabilir. Herşey, tüm sektörlerle eş zamanlı normalleşmeye geçmenin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz. Açma talebi olanlara da şunu söyledik. Sağlık olmayan yerde istikrar olmaz, güven olmaz, tereddüt olur… Bu da işletmelere yarardan çok zarar getirir. 15 Gün daha sabredelim, izleyelim… Zaten şimdilik yatay seyrediyor. 15 Gün sonra yeniden değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

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