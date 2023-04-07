  • BIST 4.924,64
  • Altın 1242.427
  • Dolar 19.2449
  • Euro 20.9842
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Restorancılar Birliği, et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım Bakanı Oğuz’u eleştirdi

» »
Restorancılar Birliği, et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a yönelik eleştirilerde bulundu.
Restorancılar Birliği, et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım Bakanı Oğuz’u eleştirdi

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir), et fiyatlarındaki artış nedeniyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u eleştirdi.

Birlik, Oğuz’a yönelik "Siz evinize et alabiliyor musunuz? Halk alamıyor da hatırlatalım dedik" ifadelerini kullandı.

Res-Bir açıklamasında et fiyatlarının “dana kıyma-300 TL, dana biftek-400, bonfile-500 TL, kuzu pirzola ve şiş - 360 TL, kuzu yemeklik-350 TL (kol-boyun)” olduğu da kaydedildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bengihan: Doktor yok, hemşire yok, yatak yok, ilaç yok, e size de gerek yok.07 Nisan 2023 Cuma 17:31
  • Haspolat’ta çöp kamyonu yandı07 Nisan 2023 Cuma 17:30
  • Dursun Oğuz, Serakhis Deresi’nin ıslah çalışmalarını yerinde inceledi07 Nisan 2023 Cuma 11:27
  • Evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor07 Nisan 2023 Cuma 11:05
  • Bu Yolu Kullanacaklar Dikkat!07 Nisan 2023 Cuma 10:42
  • Polisten İki Farklı Bölgede Operasyon07 Nisan 2023 Cuma 10:25
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı07 Nisan 2023 Cuma 10:17
  • “Şubat sonuna kadar olan borçlar en geç 13 Nisan’a kadar kapatılmalı”07 Nisan 2023 Cuma 10:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansı’nın 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı07 Nisan 2023 Cuma 09:48
  • DAÜ Per Sen Başkanı Altun DAÜ'de Münhallerin kendi talepleri üzerine yapıldığı açıkladı07 Nisan 2023 Cuma 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti