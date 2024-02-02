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Restorancılar Birliği: İthal et kesinlikle düşünülmüyor

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Restorancılar Birliği'nin (RES-BİR) üyelerine yönelik yaptığı açıklamada, ithal et konusunun kesinlikle düşünülmediği, Başbakan Ünal Üstel’in et fiyatlarından rahatsız olduğu söylendi.
Restorancılar Birliği: İthal et kesinlikle düşünülmüyor

Restorancılar Birliği (RES-BİR) tarafından üyelerine yönelik yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile yapılan görüşme neticesinde, haycancıları karşılarına almama isteğinin teyit edildiği açıklandı.

Açıklamada, ithal et konusunun düşünülmediğini, Başbakan Ünal Üstel’in et fiyatlarından rahatsız olduğu belirtildi.

 Açıklamanın devamı şöyle: 

“Hayvancılar Birligi’ne yardımcı olmamızı, Başbakının talimatları ile Girne ve Lefkoşa'da et tanzim noktaları açmak istediklerini söyledi. Hükümet yetkilileri ile görüşmelerimiz devam edecek. Sizleri de bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

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