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Restorancılar Birliği: Plastik kullanımının kısıtlanmasına yönelik hazırlanan tüzük sektörü yaralayacak

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Restorancılar Birliği, plastik ambalaj kullanımının kısıtlanmasına yönelik tüzüğün yeniden tadil edilmesinin elzem olduğunu belirterek, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, tüzüğün restorancılık sektörünü yaralayacağı gerekçesiyle tadil edil
Restorancılar Birliği: Plastik kullanımının kısıtlanmasına yönelik hazırlanan tüzük sektörü yaralayacak

Restorancılar Birliği, plastik ambalaj kullanımının kısıtlanmasına yönelik tüzüğün, restorancılık sektörünü ve paket servisi hizmetlerini yaralayacağı gerekçeleriyle yeniden tadil edilmesini istedi.

Restorancılar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, plastik ambalaj kullanımının kısıtlanmasına yönelik tüzükten duyulan endişe dile getirilerek, bunun neticesinde şu an yaygın olarak kullanılan ve yıkanabilir özelliğe sahip yemek ambalajlarının kullanılmasının da yasaklanacağı belirtildi.

 

“PAKET SERVİS SEKTÖRÜ BİTMEKLE KARŞI KARŞIYA”

“Çevre dostu ürün kullanılmasını anlaşılır bulmakla birlikte bunun belli bir planlama dahilinde yapılması gerektiğine inanmaktayız” denilen açıklamada, yemek ambalajlarının muadili olarak kullanılması öngörülen ürünlerin, her bir pakete 20 TL ilave masraf yaratacağı kaydedildi. Muadil ürünlerin tedarikçi firmalarda yeterli miktarda bulunmadığının da savunulduğu açıklamada, mevzuatın yürürlüğe girmesinin Güney Kıbrıs’tan kaçak mal tedarikini de beraberinde getireceği öne sürüldü ve paket servisin Güney’den yapılacak kaçak ticarete mahkum olacağı, batma noktasına geleceği belirtildi.

Açıklamada, “Tüm bu gerçekler ışığında yapılan tüzüğün yeniden tadil edilmesi elzemdir. Aksi taktirde restorancılık sektörü büyük bir yara alacaktır.  Bu uygulamanın iki yıl sonrasına ertelenmesi halinde tedarikçi firmalar gerekli çalışmaları tamamlayacak ve hiçbir sektör zarar görmeyecektir” ifadelerine de yer verildi.

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