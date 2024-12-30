Restorancılar Birliği’nden KDV artışlarına tepki: Derhal geri çekilmeli!

Restorancılar Birliği tarafından KDV oranlarında yapılan artışlara tepki gösterilerek, artışların derhal geri çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) tarafından KDV oranlarında yapılan artışlara yönelik hükümete tepki gösterildi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, “Hükümetin, temel tüketim ürünlerinden hizmet sektörüne kadar uzanan KDV artışı kararları, toplumun ekonomik varlığına ve işletmelerin sürdürülebilirliğine açık bir saldırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “2025’te piyasayı ucuzlatacağız” diyen bir hükümetin, bugünden halkın ve işletmelerin sırtına bu kadar ağır bir yük bindirmesi, ekonomik akıldan ve vicdandan tamamen uzaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Restoran ve hizmet sektörü olarak, yıllardır artan maliyetler, döviz krizleri ve yüksek elektrik faturalarıyla mücadele ediyoruz. Ancak hükümetin bu yeni KDV artışı kararı, sektörü tam anlamıyla uçuruma sürüklemektedir” ifadelerine de yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Temel girdilerimize ek, satışlarımızda yüzde 5 veya daha yüksek bir vergi artışı uygulanması, bu sektörün ayakta kalmasını imkânsız hale getirecektir. Halkın temel ihtiyaçlarının bile lüks haline getirildiği bir ekonomik model sürdürülemez!”

VAHİM SONUÇLAR…

Restorancılar Birliği tarafından KDV oranlarında yapılan değişikliğin doğuracağı vahim sonuçlara da dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

“- Halkın Yoksullaşması: Artan KDV, temel gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar her şeyin fiyatını yükseltecek ve halkın alım gücünü tamamen bitirecektir.

- Turizmin Çöküşü: Rum kesiminden gelen turistler ve burada yaşayan yabancılar, hayat pahalılığı ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle ülkeyi terk etmeye başlamıştır. Hükümet, turizm sektörünü bitirme konusunda ısrarcı mıdır?

- Sektörün İflası: Restoran, kafe, pastane ve diğer hizmet sektörü işletmeleri, bu vergi artışlarını kaldıramaz. İşletmeler kapanacak, işsizlik artacak ve ekonomi tamamen daralacaktır.

KDV ARTIŞLARI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Hükümete açıkça sesleniyoruz: Bu kararlar ekonomik vizyonsuzluğun ve halktan kopukluğun açık bir göstergesidir. KDV artışları derhal geri çekilmelidir! Hükümetin bütçe açığını kapatmak için seçtiği bu yöntem, halkı açlığa, sektörü ise iflasa sürüklemektir. Bu kararlar, sadece enflasyonu artırmakla kalmaz, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik geleceğini karanlığa mahkûm eder. Eğer bu adımlar geri çekilmezse, bu hükümet halktan ve sektörden gelen öfkenin altında kalacaktır. Hangi akıl, temel gıda ürünlerine ve hizmetlere böyle fahiş vergiler koyar? Bu kararlar, beceriksizliğin ve plansızlığın açık bir itirafıdır!”