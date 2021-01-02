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Restorancılar Birliği'nden sert eleştiri! Yine yaamadınız!

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Res-Bir: Yine olmadı, yine yapamadınız. Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaparak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nu eleştirdi.
Restorancılar Birliği'nden sert eleştiri! Yine yaamadınız!

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaparak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nu eleştirdi. Açıklamada ülkedeki casinoların denetlenmediği savunan birlik eşitliğin uygulandığını açıkladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Yine olmadı…

Yine yapamadınız…

Yine eşitlik ve adalet mefhumunu hiçe saydınız…

Ne demiştik?

“eşitlik ve adalet” olsun demiştik…

Ne demiştik?

Denetleyiniz demiştik…

Eğer bunları yapsaydınız…

Eğer kapanmamızın bedelini üstlenseydiniz, kimse size birşey diyemezdi…

Ama siz Pandeminin başından itibaren üstlendiğiniz iyi yönetimi kaybettiniz…

Bazılarına “eşit” bazılarına daha “eşit” davrandınız…

Toplumu da, sektörleri de birbirine düşürdünüz…

Denetleyemediğinizden dolayı, “Sağlık” herşeyin üstündedir, diyerek bizleri kapadınız…

Sonra da insanları “casinolara” yönlenirdiniz… Kucak kucağa, alt alta, üst üste insanları kapalı, havasız ortamlara mahkum ettiniz…

Şimdi ne yapacaksınız?

Gerçek bir bulaşıcı hastalıklar üst kurulu gibi davranıp, gerekli cezaları basacak mısınız?

Yoksa “sin de gülle geçsin” mi yapacaksınız?

Ya gereğini yapın cezaları basın ya da gereğini yapın istifaları basın…

Eyyy Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu…

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