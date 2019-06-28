  • BIST 95.707
  • Altın 262,282
  • Dolar 5,7651
  • Euro 6,5646
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Restorancılar sorunlarını Çalışma Bakanı’na aktardı

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldikleri günden beri sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını, farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi aldıklarını kaydederek, “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı” de
Restorancılar sorunlarını Çalışma Bakanı’na aktardı

Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği heyetini kabul eden Sucuoğlu, çalışma hayatıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu “Başta kayıt dışılığın önlenmesi, denetimlerin sıklaştırılması olmak üzere, kayıt dışı duruma düşmüş çalışanların kayıt altına alınmasını öngören af uygulaması da hayata geçirilecek yeni açılımlarımız arasında” dedi.

Bakan Sucuoğlu restoran sektörünün, lokomotif sektörler turizm ve eğitimle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, ekonomik koşulların ve dövizdeki yükselmenin insanların cebindeki paranın azalmasına neden olduğunu belirtti.  Çalışma Bakanı, restoranların istihdam için ciddi bir alan olduğunu da söyledi.

KAYIM: “GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DAKİ RESTORANLAR İFLAS NOKTASINA GELDİ”

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, turizm sektörünün durgun olduğunu ve  özellikle Girne ile Gazimağusa’daki restoranların iflas  noktasına geldiğini söyledi.

Kayım, sektörün sıkıntılarının çözülmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu-İş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliğinin giderilmesini istedi28 Haziran 2019 Cuma 11:04
  • Erhürman: Hükümetin bugün için ortada üzerinde çalışılmış bir politika ya da projesi yok28 Haziran 2019 Cuma 10:33
  • Polis denetimleri sonucu son 2 haftada 121 kişi tutuklandı28 Haziran 2019 Cuma 10:32
  • Denetimler sürüyor: 14 kişi daha tutuklandı28 Haziran 2019 Cuma 10:27
  • 75 Bin TL'ye yakın para çaldı, tutuklandı28 Haziran 2019 Cuma 10:25
  • İmamoğlu’ndan ilk icraat28 Haziran 2019 Cuma 09:38
  • Taner Ulutaş'tan "Sahibine Mesajlar"28 Haziran 2019 Cuma 09:20
  • Alman polisinin durdurduğu çıplak moped sürücüsü: Çok sıcak değil mi?27 Haziran 2019 Perşembe 17:29
  • İzcan: “Maraş açılımı diye ortaya koydukları görüşler kabul edilemez”27 Haziran 2019 Perşembe 16:41
  • Patates üreticileri yarın ödenecek27 Haziran 2019 Perşembe 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti