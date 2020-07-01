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Restoranda 'bana yemek yapmadın' kavgası: 1 yaralı

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Restoranda 'bana yemek yapmadın' kavgası: 1 yaralı
Restoranda 'bana yemek yapmadın' kavgası: 1 yaralı

Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde
faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, Ü.C.(E-29) kendisine yemek yapmadığı için tartıştığı Mujeeb Ul HASSAN (E-22)’ın boğazını elleriyle sıkıp tasarrufundaki cam su şişesini kafasına vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, kırılan su şişesini gelişigüzel sallayarak adı edilenin sol kolunu kesilmesine sebep olmuştur.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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