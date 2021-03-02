Restoranlar açılıyor!

Restoranlar açılma kararı aldı.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği bir açıklama yayınladı:

İşletmelerimizin açık alanlarının yüzde yüzünü masalar arası 2 metre, ayni masadaki sandalyeler arası 60 cm. Kapalı alanlarımızın 3/1’ini tüm varolan ve yeni eklenecek kurallar ile 4 Mart Perşembe günü tüm ülke ile ayni anda kademeli olarak açmaya hazırız .

Aksi durumda biz işletmelerimizi yukardaki kurallar ile PCR testlerimizi de yaptırarak 8 Mart Pazartesi günü açıyoruz.

Tüm üyelerimizi de bu haklı eyleme katılmaya davet ediyoruz