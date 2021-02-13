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Restoranların paket servisleri de açılıyor

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Restorancılar Birliği'nden (Res-Bir) yapılan açıklamaya göre; restoranların 15 Şubat Pazartesi günü itibariyle 11.00 ile 21.00 arasında paket servis hizmeti verebilecekleri belirtildi
Restoranların paket servisleri de açılıyor

Restorancılar Birliği’nden (Res-Bir) yapılan açıklamaya göre; restoranların 15 Şubat Pazartesi günü itibariyle 11.00 ile 21.00 arasında paket servis hizmeti verebilecekleri belirtildi.

Restorancılar Birliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli üyelerimiz 13/2/2021 tarihinde açıklanan Bakanlar Kurulu kararları neticesinde Pazartesi 15/2/2021 ‘den 22/2/2021 tarihine kadar saat sabah 11.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında işletmelerimizin sadece paket servis bölümleri açık olabilecektir.

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